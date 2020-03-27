Пассажиропоток метро Петербурга из-за карантина снизился на 930 тысяч человек

Петербуржцы реже пользуются метро. Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер пассажиропоток городской подземки снизился на 930 тыс. человек.

Количество пассажиров значительно сократилось за последние две недели. В среду, 11 марта, метро воспользовались 2 млн 479 тыс. человек. Разница с прошлым годом составила менее 9 тыс.

Неделю спустя, 18 марта, пассажиропоток составил 1 млн. 595 тыс. человек. Это на 527 тыс. меньше, чем годом ранее, уточнили в пресс-службе ГУП «Петербургские метрополитен».

Наиболее заметным сокращение стало на текущей неделе. В среду, 25 марта, в метро спустились 1 млн 676 тыс. пассажиров. Количество их снизилось более чем на 930 тыс. относительно показателей 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 120 автобусных маршрутов не будут работать на следующей недели.