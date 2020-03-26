В Петербурге 120 автобусных маршрутов не будут работать на следующей неделе

Автобусы отменят с 28 марта по 5 апреля. Фото: Baltphoto

Автобусы отменят с 28 марта по 5 апреля. Фото: Baltphoto

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России. Изменения произойдут и в работе общественного транспорта.

Исполняя указ главы государства, председатель комитета по транспорту Северной столицы, Александр Головин подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, с 28 марта по 5 апреля ведомство закроет 120 внутригородских и межрегиональных автобусных маршрутов.

Информация об этом опубликована в четверг, 26 марта, на официальном интернет-портале комитета. Там же можно ознакомиться с полным перечнем отмененных автобусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге вступит в силу ряд строгих запретов и ограничений. Закроют почти все, включая точки общепита, парки и скверы, торговые центры.