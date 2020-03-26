В нерабочую неделю в Петербурге будет закрыто все, кроме аптек и магазинов

Все скверы и парки в это время будут закрыты на просушку. Фото: Baltphoto

Все скверы и парки в это время будут закрыты на просушку. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому с 28 марта по 5 апреля в Петербурге закроют все, кроме аптек, заправок и магазинов с товарами первой необходимости.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что, в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, следующая неделя по всей стране будет нерабочей с сохранением заработных плат. Глава Петербурга отреагировал на этот указ соответствующим постановлением.

Так, с 26 марта в городе на Неве запрещается курение кальянов в общественных местах, а также распространение рекламных флаеров, которые передают из рук в руки. Рестораны, бары и другие точки общепита с 28 марта по 5 апреля смогут работать только на доставку. Под запрет попадает посещение религиозных организаций. Кроме того, перестанет действовать льготный проезд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ оценила профилактические меры по противодействию коронавирусу, предпринятые Россией.