В ВОЗ «расхвалили» Россию за применяемые меры против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила меры, введенные Россией для замедления распространения коронавируса.

Вуйнович заявила, что меры, которые страна применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая о новом вирусе, замечательные. Она также добавила, что речь идет не об одной мере, а о целом комплексе, который расширяется.

Как сообщили РИА Новости, представитель ВОЗ отметила, что принятые меры стали опережающими. Она объяснила это тем, что страна стала «на шаг вперед» перед пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «легкомысленных россиян» будут штрафовать за нарушение карантина.