«Легкомысленных россиян» будут штрафовать за нарушение карантина

Правительство РФ вводит штрафы для граждан, которые отказываются соблюдать введенные из-за коронавиурса требования.

Соответствующие поправки будут введены в Кодекс об административных правонарушениях. Санкции в виде штрафов затронут рядовых граждан, должностных и юридических лиц.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что значимость мер борьбы с COVID-19 очевидна для всех. Как сообщили РИА Новости, премьер добавил, что среди граждан есть и те, «кто демонстрирует редкое легкомыслие».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал по 5 тыс. рублей.