В Выборге подросток на ВАЗ сбил ровесника и погиб, улетев в кювет

Водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

Водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области в субботу, 28 марта. Школьник за рулем отечественного автомобиля сбил подростка и погиб сам.

Согласно данным пресс-службу УГИБДД по региону, все произошло в пять часов вечера в Выборге на улице Водной, рядом с домом №2 по Вознесенской. Там 16-летний мальчик за рулем «ВАЗ-2105» сбил ровесника, а после столкновения его машина вылетела в кювет и перевернулась.

Несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия, а второго подростка увели в детское отделение хирургии Выборгской больницы с травмами средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедист пострадал в ДТП на проспекте Маршала Жукова. На месте работает реанимация, сообщают очевидцы.