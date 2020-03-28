Велосипедист пострадал в ДТП на проспекте Маршала Жукова

В Кировском районе Петербурга произошла авария с участием велосипедиста. На месте работает реанимация, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло вечером в субботу, 28 марта. По словам очевидцев, кто-то сбил велосипедиста возле дома №28 по проспекту Маршала Жукова.

Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной пользователями в комментариях, человека сбила черная иномарка, когда он поворачивал налево на перекрестке. Водитель иномарки, по всей видимости, не заметил велосипедиста и не успел вовремя затормозить.

На месте работает машина реанимации. Можем предположить, что велосипедист получил серьезные травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под колесами погрузчика погибла женщина.