В Петербурге под колесами погрузчика погибла женщина

К сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось. Фото: Baltphoto

К сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось. Фото: Baltphoto

В Калининском районе Северной столицы погрузчик насмерть задавил женщину. На месте происшествия работала транспортная полиция.

Трагический несчастный случай произошел в пятницу, 27 марта. Вечером на Минеральную улицу, 25, вызвали скорую помощь. Приехавшие на место происшествия врачи увидели пострадавшую, которой на вид было около пятидесяти лет, с крайне тяжелыми травмами.

Позже, когда несчастную женщину доставили в медицинское учреждение, у нее диагностировали страшные повреждения: травматическое размозжение ног, закрытую травму живота с повреждением органов и перелом таза. К сожалению, спустя полтора часа она скончалась. Отметим, что по адресу Минеральная, 25 расположен крупный складской комплекс, а также несколько логистических компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский в Петербурге, защищаясь от преступника, прострелил ему руку.