Полицейский в Петербурге в погоне за наркодилером прострелил ему руку

Полицейский в Петербурге в погоне за наркодилером прострелил ему руку
Задержанному вменяют нападение на сотрудника полиции. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы преследовали предполагаемого торговца наркотиками. Однако преступник решил защищаться до последнего.

В субботу, 28 марта, в главном управлении МВД по Петербургу и области сообщили, что полицейские, выйдя на след предполагаемого закладчика, попытались задержать его, однако злоумышленник поспешил скрыться в гаражах. Стражи порядка бросились за ним и успешно задержали наркодилера.

Однако в этот момент преступник, похоже, решил сопротивляться до последнего и внезапно достал нож. Поскольку холодное оружие в руках злоумышленника представляло реальную угрозу для оперативников, одному из них пришлось выстрелить в руку, которой наркодилер держал нож. Причастность задержанного к продаже наркотиков пока проверяют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воспитательницу девочки, погибшей на прогулке в детском саду, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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