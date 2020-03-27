В Петербурге воспитателя обвиняют в гибели ребенка в детском саду

В Петербурге воспитателя обвиняют в гибели ребенка в детском саду
Ребенок умер, повредив шею. Фото: pixabay.com

Женщину подозреваются в том, что она не доглядела за малышкой.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает пресс-служба городского управления СК. 29-летней женщине, воспитательнице детского сада, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, за маленькой девочкой плохо следили, поэтому она застряла между перегородками игровой лестницы. Ребенок провел в таком положении около девяти минут и после, получив травму, скончался. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина убил своих родителей. Мать от ножевых ранений скончалась сразу, отца пытались спасти, но старания медиков оказались безуспешными.

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