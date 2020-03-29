В Боткинскую больницу за сутки госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус

Всего в городе с начала эпидемии 42 подтвержденных случаев заболевания. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

Всего в городе с начала эпидемии 42 подтвержденных случаев заболевания. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

По итогам на 28 марта на лечении в петербургской больнице имени Боткина находятся 360 пациентов.

Согласно данным на официальном портале «Петербург против коронавируса», 340 из них жители Северной столицы, а двадцать – Ленобласти.

Всего в городе с начала эпидемии 42 подтвержденных случаев заболевания, пришедшего из Китая. На наличие вируса были обследованы 2 тыс. 263 человека.

За минувшие сутки на стационарное лечение в инфекционную больницу с признаками ОРВИ поступили 55 человек, по выздоровлению были выписаны 85 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса. Он подчеркнул, что спастись можно и без посещения церкви.