Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса
Священнослужитель посоветовал молиться дома. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Такие меры связаны с угрозой распространения новой инфекции.

Обо всем стало известно сегодня, 29 марта. Во время проповеди в храме Христа Спасителя священнослужитель подчеркнул, что следует соблюдать предписания властей и молиться дома.

Как сообщает ТАСС, патриарх также добавил, что спастись можно и без посещения церкви.

Напомним, власти Северной столицы запретили посещать здания религиозных организаций в период карантина. Однако в РПЦ данный запрет был раскритикован. Соответствующую реакцию объяснили тем, что ограничения противоречат Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино иномарка влетела в столб. Информация о пострадавших не приводится.

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Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса
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