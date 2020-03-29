В Колпино иномарка «зацепилась бампером за столб»

В Колпинском районе легковой автомобиль влетел в стол. У иномарки сильно пострадала передняя часть.

Все произошло сегодня утром, 29 марта, на Петрозаводском шоссе в поселке Саперный. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что передняя часть легковушки марки Volkswagen разбита вдребезги. По словам свидетелей дорожного инцидента, обошлось без пострадавших.

«Зацепился бампером за столб», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина погиб, врезавшись на мопеде в дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 31-летний водитель.