В Ленобласти мужчина погиб, врезавшись на мопеде в дорожный знак

В Ленобласти мужчина погиб, врезавшись на мопеде в дорожный знак
Причины аварии пока неизвестны. Фото: pixabay.com

Трагедия произошла в Волховском районе сегодня, 29 марта на автодороге Вологда — Новая Ладога.

Во время движения, 31-летний мужчина, по пока неустановленным причинам, не справился с управлением и столкнулся с дорожным знаком. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, в связи с чем, пострадавший скончался прямо на месте ДТП до прибытия медиков. Об этом сообщает ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе в ДТП попали два мопеда. Изначально один скутер врезался во внедорожник Chevrolet Niva, а после в первый скутер врезался и второй. За рулем обоих мопедов были несовершеннолетние. В результате аварии пострадал 16-летний юноша.

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