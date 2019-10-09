В Колпинском районе в ДТП попали два мопеда

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 9 октября в Колпинском районе Петербурга на перекрестке Петрозаводского и Лагерного шоссе в ДТП попали два мопеда и бордовая Нива.

На кадрах видно, что два мопеда лежат на проезжей части.

«Два мопеда лежат на асфальте на перекрёстке Петрозаводского и Лагерного шоссе. Второй мопед справа от тачки»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Причины ДТП устанавливаются. Пользователи Сети гадают, что привели к столкновению. Одни считают, на мотоциклах «как всегда были подростки, гоняющие на полной скорости», которые пытались обогнать Ниву.

Другие полагают, что виноват водитель Нивы, не соблюдающий дистанцию.

О пострадавших не сообщается. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на водителя завели уголовное дело после ДТП на Грибоедова , в котором погиб турист из Китая.