На водителя завели уголовное дело после ДТП на Грибоедова , в котором погиб турист из Китая

В отношении водителя Toyota главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, утром 9 октября на перекрестке улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя. После удара Toyota вынесло на тротуар, в результате чего под колеса попал гражданин Китая. От полученных травм он скончался на месте. Водителя Toyota допрашивают в отделении полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на 250-м километре Северной Магистральной дороги произошла авария с участием пикапа и грузовика, в которой погибли трое мужчин.