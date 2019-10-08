ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Ленобласти

Сегодня, 8 октября, на 250-м километре Северной Магистральной дороги произошла авария с участием пикапа и грузовика, в которой погибли трое мужчин.

Сотрудники ГАИ просят жителей Петербурга и Ленинградской области сообщить любую имеющуюся информацию о случившемся. Свидетели автокатастрофы могут прислать все имеющиеся фото- и видеоматериалы на электронную почту либо обратиться в Госавтоинспекцию по телефону.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 октября, в районе поселка Лесное Всеволожского района Ленобласти. В результате лобового столкновения большегрузного «Мерседеса» и пикапа «Мицубиси» внедорожник оказался буквально вмят в дерево. Трое мужчин, находившиеся в пикапе, погибли.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ломоносове водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся с места происшествия.