В Петербурге водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся

Пострадавший получил серьезные травмы, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, около двух часов дня. Об этом Gazeta.SPb рассказали в отделе пропаганды городского УГИБДД. Около дома №49 по Ораниенбаумскому проспекту Петродворцового района Петербурга неизвестный за рулем легкового автомобиля совершил наезд на пожилого мужчину. Тот ехал на велосипеде в смежном с автомобилистом направлении.

В результате пострадавшего госпитализировали на скорой с тяжелыми травмами. Водитель авто предпочел скрыться. На данный момент полиция занимается его розыском.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о лобовом столкновении двух большегрузов в деревне Колтуши. ДТП спровоцировало огромную пробку от Разметелево в сторону Всеволожска.