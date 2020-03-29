В лесах под Петербургом проснулись гадюки, опасаться стоит мужчинам

Глазков подчеркнул, что обитающие в наших широтах гадюки, не опасны. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Глазков подчеркнул, что обитающие в наших широтах гадюки, не опасны. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В лесах под Петербургом уже проснулись гадюки. Столь раннему пробуждению пресмыкающихся способствовала теплая погода.

Обо всем на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» рассказал петербургский биолог. Соответствующая запись была опубликована в воскресенье, 29 марта.

По словам Павла Глазкова, он обнаружил несколько гадюк в одном из лесов под городом на краю болота. Натуралист отметил, что пресмыкающиеся находились в характерном для них месте зимовки.

Он подчеркнул, что обитающие в наших широтах гадюки, не опасны, так как не отличаются агрессивным поведением. Главное, со слов Глазкова, не провоцировать змей.

«Змеи еще вялые», — написал натуралист.

Биолог добавил, что по статистике в России до 90% укушенных гадюками — мужчины, «делайте выводы сами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус.