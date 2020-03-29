На Бухарестской Skoda влетела в каршеринг

В Северной столице на Бухарестской улице произошло ДТП с участием двух машин. Skoda влетела в арендованную легковушку от компании Uber.

Обо всем стало известно сегодня, 29 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, машины столкнулись возле остановки «Универсам». Водитель, управляя легковым автомобилем Skoda, не успел затормозить и на большой скорости влетел в заднюю часть другой легковушки.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 25 км/ч. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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