Петербургского бизнесмена судят за фальсификацию ЕГРЮЛ

Петербургского бизнесмена судят за фальсификацию ЕГРЮЛ
Петербуржца судят за фальсификацию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге судят местного жителя, обвиняемого в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Комплект документов с ложными сведениями он, согласно материалам дела, передал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы.

Как полагает следствие, мужчина не позднее апреля 2018 года, имея умысел на фальсфикацию ЕГРЮЛ, за деньги представил в МИФНС России №15 по Петербургу комплект документов.

В них содержались ложные сведения о нем как о единственном участнике и гендиректоре фирмы. Подписаны указанные документы были единолично, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Центрального района. Материалы переданы в мировой судебный участок № 208 для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвоката в Петербурге подозревают в фальсификации доказательств.

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