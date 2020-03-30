Петербургского бизнесмена судят за фальсификацию ЕГРЮЛ

В Петербурге судят местного жителя, обвиняемого в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Комплект документов с ложными сведениями он, согласно материалам дела, передал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы.

Как полагает следствие, мужчина не позднее апреля 2018 года, имея умысел на фальсфикацию ЕГРЮЛ, за деньги представил в МИФНС России №15 по Петербургу комплект документов.

В них содержались ложные сведения о нем как о единственном участнике и гендиректоре фирмы. Подписаны указанные документы были единолично, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Центрального района. Материалы переданы в мировой судебный участок № 208 для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвоката в Петербурге подозревают в фальсификации доказательств.