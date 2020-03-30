Ослабление рубля укрепило спрос на жилье в Петербурге

По итогам первого квартала 2020 года в Петербурге на 3% выросла стоимость жилья в сегменте массового спроса. Стоимость одного квадратного метра в пределах города достигла 118 тыс. рублей, в пригородах — 79 тыс. Спрос на жилье на первичном рынке сохранился на уровне прошлого года.

Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group) Ольга Трошева, это обусловлено тем, что недвижимость — выгодный способ вложения денег.

На рынке наблюдается своего рода новый переходный период.

«С одной стороны, рост неопределенности в связи с падением курса рубля подогрел интерес инвесторов к покупке квартир как к надежному способу вложения денег. С другой стороны, мы отмечаем уменьшение объема вывода новых объектов на рынок», — рассказала Ольга Торошева.

По данным «Петербургской Недвижимости», за первые три месяца 2020 года на рынок вышло всего 500 тыс. кв. метров. Это почти в два раза меньше, чем по итогам аналогичного периода 2019 года. Объем предложений снизился на 10-15% — до 4 млн кв. метров. Одной из причин этого стал переход на эскроу-счета.

Ольга Трошева также добавила, что за последний год на рынке строящегося жилья по всем локациям увеличивается бюджет покупки.