Ослабление рубля укрепило спрос на жилье в Петербурге

Ослабление рубля укрепило спрос на жилье в Петербурге
Ослабление рубля повлияло на петербургский рынок недвижимости. Фото: unsplash.com

По итогам первого квартала 2020 года в Петербурге на 3% выросла стоимость жилья в сегменте массового спроса. Стоимость одного квадратного метра в пределах города достигла 118 тыс. рублей, в пригородах — 79 тыс. Спрос на жилье на первичном рынке сохранился на уровне прошлого года.

Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group) Ольга Трошева, это обусловлено тем, что недвижимость — выгодный способ вложения денег.

На рынке наблюдается своего рода новый переходный период.

«С одной стороны, рост неопределенности в связи с падением курса рубля подогрел интерес инвесторов к покупке квартир как к надежному способу вложения денег. С другой стороны, мы отмечаем уменьшение объема вывода новых объектов на рынок», — рассказала Ольга Торошева.

По данным «Петербургской Недвижимости», за первые три месяца 2020 года на рынок вышло всего 500 тыс. кв. метров. Это почти в два раза меньше, чем по итогам аналогичного периода 2019 года. Объем предложений снизился на 10-15% — до 4 млн кв. метров. Одной из причин этого стал переход на эскроу-счета.

Ольга Трошева также добавила, что за последний год на рынке строящегося жилья по всем локациям увеличивается бюджет покупки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жильё недвижимость новости спб новостройки петербургская недвижимость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный намерен изолировать всех петербуржцев старше 65 лет
Бездомные люди во время эпидемии коронавируса смогут жить в домах ночного ...
Петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков
10 апреля начнется прием заявок на конкурс «Доверие потребителя»
В Роспотребнадзоре назвали число инфицированных COVID-19 в мире на утро 30 марта
В апреле в Петербурге отменят около 100 электричек пригородного направления
Шесть петербуржцев, не сообщивших о своих путешествиях, оказались в Боткина
Работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса