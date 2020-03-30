Петербурженка с коронавирусом умерла в Боткинской больнице

Петербурженка с коронавирусом умерла в Боткинской больнице
Горожанка находилась в инфекционной больнице им. Боткина. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Петербурге скончался еще один пациент с коронавирусом. Горожанка находилась в инфекционной больнице им. Боткина.

Обо всем стало известно в понедельник, 30 марта. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

В настоящее время на лечении в больнице находится 51 человек с таким диагнозом. 385 человек ожидают результатов тестирования на инфекцию COVID-19.

Добавим, что 28 марта в этой больнице от осложнений в результате COVID-19 умер первый пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудников промышленных предприятий довезут до работы и накормят. В «выходную неделю» на работу выйдут только те специалисты, без которых может остановиться производство.

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