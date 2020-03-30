В Петербурге сотрудников промышленных предприятий довезут до работы и обеспечат горячим питанием

В Петербурге сотрудников промышленных предприятий довезут до работы и обеспечат горячим питанием
На "выходной неделе" будет максимально ограничен штат специалистов. Фото: pixabay

В Северной столице промышленные предприятия ограничат штат сотрудников. Соответствующие меры принимаются для противодействия распространения нового вируса.

С 30 марта по 5 апреля на работу выйдут только те специалисты, без которых может остановиться производство. Предприятия будут доставлять сотрудников на работу на собственном транспорте,а также обеспечивать горячим питанием.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», на рабочих местах усилены меры санитарной защиты.

Напомним, до 5 апреля в городе приостанавливается работа общепита, торговых объектов. Работать будут аптеки, АЗС, а также некоторые магазины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Винокур рассказал о результатах анализа на коронавирус.

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