Владимир Винокур рассказал о результатах анализа на коронавирус

Владимир Винокур сдал анализ на новый вирус. Российский артист решил провериться после того, как инфекция подтвердилась у Льва Лещенко.

Он опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте, где показано, как врач берет мазок. Под снимком юморист написал, что результаты пришли отрицательные, а также пожелал своим подписчикам здоровья.

Напомним, Лев Лещенко заразился коронавирусом за границей и проигнорировал самоизоляцию по прибытии в Россию. Певец пришел на вечеринку к сестре Игоря Крутого, где были и другие артисты. После того как Лещенко попал в больницу, звезды начали массово сдавать анализы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен вылечился.