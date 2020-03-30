Заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен рассказал, что вылечился

Заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен рассказал, что вылечился
Петр Тюшкевич. Фото: instagram.com/petertyushkevich

Петербургский чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич поделился с поклонниками радостной новостью. Он рассказал, что его вылечили от коронавируса.

Обо всем стало известно в понедельник, 30 марта. В своем Instagram-аккаунте спортсмен отметил, что ему предстоит долечиваться дома.

«КТ-легкие еще так себе, но можно дома лечиться. Но вируса уже нет! Я пошел», — написал Тюшкевич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортсмен решил провериться и сдать анализы сразу после возвращения из Франции. Оказалось, что у кайтсерфера обнаружили три очага пневмонии в легких. Он рассказал, что это показала только повторная процедура.

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