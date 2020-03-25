У болеющего коронавирусом кайтсерфера из Петербурга обнаружили три очага пневмонии в легких

У чемпиона мира по кайтсерфингу из Петербурга Петра Тюшкевича, которого лечили от нового вируса, обнаружили пневмонию.

В своем Instagram-аккаунте спортсмен рассказал, что он провел в больнице почти две недели. Только после этого его отправили на повторную компьютерную томографию. Все это время медики боролись с температурой, кашлем и болями в горле пациента.

Новая томография показала сразу три очага в легких, которые оказались пневмонией.

Половина лечащих его врачей уверены, что спортсмену необходимо колоть антибиотики. Другие считают, что подобные лекарства тут не помогут. Пока неизвестно, как разрешатся споры относительно лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортсмен решил провериться и сдать анализы сразу после того, как вернулся из Франции.