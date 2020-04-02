Коронавирус в Петербурге к утру 2 апреля

В Боткина на лечении находятся 322 человека. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Боткина на лечении находятся 322 человека. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Количество случаев заражения в России превысило 2,7 тыс. В мире к настоящему моменту число зарегистрированных больных приближается к миллиону.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, накануне, к вечеру 1 апреля, число инфицированных превысило 823,6 тыс. человек, более 40 тысяч человек умерли.

За все время в Петербурге зарегистрировали 127 случаев заболевания коронавирусом. К вечеру среды, 1 апреля, в клинической больнице им. Боткина находятся 322 пациента.

В Ленобласти диагностировали 6 новых случаев. Большая часть зараженных — туристы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии.