Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии

Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в формате телеконференции.

Совещание с правительством проходило сегодня, 1 апреля. Оно впервые прошло по видеосвязи из Ново-Огарево. Российский лидер отметил, что новый формат продиктован обстановкой.

Путин подчеркнул, сообщает ТАСС, что удаленный режим работы не отразится на ее качестве. И добавил, что обстановка сейчас довольна напряженная.

«Я знаю, что все вы работаете, как и требует сегодня обстановка», — заявил президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что темой онлайн-совещания стало развитие агропромышленного комплекса в России.

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