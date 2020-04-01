Путин перешел на удаленную работу

Путин перешел на удаленную работу
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Совещание президента России Владимира Путина с правительством сегодня, 1 апреля, впервые пройдет дистанционно в формате телеконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Темой совещания, которое пройдет в новом для всех формате, станет развитие агропромышленного комплекса в России.

Президент будет связываться из Ново-Огарево с различными представителями властей, которые также будут находиться в момент мероприятия на своих рабочих местах. Удаленную работу планируется обеспечить с помощью всех необходимых технологических возможностей.

Помимо этого, в плотном графике главы государства сегодня указан международный телефонный разговор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин регулярно сдает анализы на коронавирус. Многие побеспокоились о здоровье президента. Напомним, недавно выяснилось, что коронавирусом заболел главный врач больницы в Коммунарке. Именно с ним недавно лично общался Путин.

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