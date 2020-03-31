Путин регулярно сдает анализы на коронавирус

Путин регулярно сдает анализы на коронавирус
Владимир Путин в больнице в Коммунарке. Фото: kremln.ru

Президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость о заражении главврача больницы в Коммунарке, с которым Путин ранее поздоровался за руку.

«Регулярно тестируется. Все нормально», — приводит слова Пескова «ТАСС».

Вопрос об анализах Путина возник после того, как тест на коронавирус главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко показал положительный результат. Учреждение 24 марта посетил президент России. Во время визита он за руку поздоровался с Проценко.

Ответить на вопрос, почему Путин не отказался от рукопожатий из-за пандемии коронавируса, Песков затруднился, но заверил, что он делает это «с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции».

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