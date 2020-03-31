Главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

Тест на коронавирус оказался положительным у главного врача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Он сообщил об этом в своем фейсбуке.

Проценко написал, что его анализы на коронавирус оказались положительными, однако, несмотря на это, его болезнь протекает бессимптомно и чувствует он себя «вполне хорошо».

Врач рассказал, что после постановки диагноза он изолировался в своем кабинете, откуда он сможет дистанционно работать, продолжать управлять инфекционной больницей и проводить телемедицинские консультации.

По его словам, на его иммунитет мог повлиять последний месяц работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Коммунарке сообщили о росте числа пациентов в реанимации.

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