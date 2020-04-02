Петербург отправил 111 тонн мороженого в США

Петербург отправил 111 тонн мороженого в США
Мороженное отправилось в США теплоходом. Фото: unsplash.com

Порядка 111 тонн мороженного отправлены из Петербурга в Соединенные Штаты Америки. Перевозка осуществляется теплоходом.

В США будет доставлено десять партий мороженого. Перед отправкой продукция была проверена в лаборатории на соответствие обязательным требованиям, установленным Америкой.

«Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили, что ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Документы на экспортную поставку мороженого оформили 1 апреля. После чего все десять партий покинули Морской порт Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Морском порту Санкт-Петербурга задержали 24 тонны мандаринов из Марокко. Во фруктах нашли мертвые и живые личинки насекомых.

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