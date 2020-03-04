В Петербург не пустили крупную партию зараженных мандаринов

Зараженные мандарины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay

Зараженные мандарины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay

В петербургском порту задержали 24 тонны зараженных мандаринов, прибывших в Северную столицу из Марокко, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

В морской порт Петербурга прибыла крупная партия свежих мандаринов из Марокко. Фрукты направлялись в адрес одной из фирм, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами.

Результаты проведения карантинного фитосанитарного контроля показали, что в мандаринах присутствуют мертвые и живые личинки насекомых. Лабораторные исследования установили наличие в мандаринах средиземноморскую плодовую муху.

Зараженные фрукты обеззаразили методом фумигации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора изъяли 150 кг «запрещенки» на Торжковском рынке.