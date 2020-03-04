Инспекторы Россельхознадзора изъяли 150 кг «запрещенки» на Торжковском рынке

Всю обнаруженную запрещенную продукцию уничтожили. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Всю обнаруженную запрещенную продукцию уничтожили. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В ходе инспектирования Торжковского рынка в Санкт-Петербурге специалисты Россельхознадзора выявили 150 кг запрещенных продуктов из Евросоюза.

Торжковский рынок проверили в понедельник, 2 марта. В 6 торговых павильонах инспекторы нашли 149 килограмм различных продуктов с маркировками производителей стран-членов Европейского союза, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Среди «запрещенки» обнаружились многочисленные сыры и масло, копченые и сырокопченые колбасы и сосиски, а также рыбная продукция. Всю изъятую продукцию, согласно с действующим законодательством РФ, уничтожили путем сожжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор обнаружил более 500 килограмм продукции, ввезенной в Петербург «сверх нормы».