Россельхознадзор изъял более 500 кг незаконных продуктов в ручной клади

С начала 2020 года инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли более 500 кг ввезенной «сверх нормы» продукции в Петербург, Ленобласть и Псковскую область, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с января в пунктах пропуска через российскую границу на территории Петербурга и Ленобласти изъято 522 кг продукции животного происхождения.

Чаще всего водители пытались провести молочную продукцию, корм для животных, мясные продукты, рыбу и мед. Все незаконные товары вернули на сопредельные территории или уничтожили.

Управление напомнило, что гражданам разрешен ввоз готовой продукции животного происхождения весом до 5 кг на одного человека. При этом продукция должна быть в заводской упаковке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил крупные партии экзотических фруктов в Петербурге.