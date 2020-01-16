Россельхознадзор проверил крупные партии экзотических фруктов в Петербурге

Россельхознадзор проверил крупные партии манго и авокадо из Перу. Фото: pixabay

Россельхознадзор проверил крупные партии манго и авокадо из Перу. Фото: pixabay

Карантинный фитосанитарный контроль 21 тонны авокадо и 22 тонн манго из Перу был проведен сотрудниками управления Россельхознадзора в порту Петербурга.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу, исследования отобранных от партий плодов подтвердило наличие карантинного вредителя растений — мертвых самок коричневой щитовидки, которая включена в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Как отметили в пресс-службе ведомства, данный объект несет опасность только для посадочного материала. По результатам контроля, выпуск экзотических фруктов был разрешен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россельхознадзоре рассказали об экзотических животных, прибывших в Петербург в 2019 году.