В Россельхознадзоре рассказали об экзотических животных, прибывших в Петербург в 2019 году

В Россельхознадзоре рассказали об экзотических животных, прибывших в Петербург в 2019 году
Все животные успешно прошли ветеринарный контроль. Фото: pixabay.com

За 2019 год ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошли более 7 тысяч необычных животных и несколько миллионов насекомых.

Более 5,5 тысяч экзотических птиц пропустили сотрудники Россельхознадзора в течение 2019 года. Среди них несколько видов попугаев, — неразлучники, кореллы, розеллы, красноспинные и волнистые попугаи, — проживающих в Мадагаскаре, Африке, Австралии и Тасмании.

Также, из Пулково в другие регионы страны отправились краснухие черепахи, обитающие в Северной и Южной Америке, парагвайская анаконда, королевский питон, несколько удавов и полоз из Юго-Восточной Азии. Кроме того, ветеринарный контроль за прошлый год проверил более 24,5 миллионов насекомых, включая редких тропических бабочек и пауков-птицеедов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение декабря 2019 года Россельхознадзор обнаружил тонну продуктов, ввозимых с нарушениями.

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