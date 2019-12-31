За декабрь Россельхознадзор в Петербурге выявил тонну продуктов с нарушениями

Более 925 килограммов ввозимой с нарушениями продукции изъяли сотрудники Управления Россельхознадзора на пограничных пунктах и в Пулково в течение декабря.

Так, на российско-финляндской границе в пунктах «Светогорск», «Торфяновка» и «Брусничное» инспекторы обнаружили более 500 килограммов рыбы, мяса, молочной продукции и кормовых добавок, которые ввозились на территорию России с нарушениями. Наибольшей популярностью пользуется «молочка», — 327 килограмм сверх нормы пытались провезти туристы.

В «Ивангороде» на российско-эстонской границе чаще всего ввозилась с нарушениями мясная продукция (124 кг). В аэропорту Пулково сотрудникам Россельхознадзора удалось пресечь ввоз 140 килограммов мяса, 33 кг меда и 31 килограмм сыров и другой молочной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербург едва не попали бананы с мухами-горбатками.