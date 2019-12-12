Россельхознадзор: в Петербург могли завести бананы с мухами-горбатками

Поставщик плодов не соблюдает гарантии о соблюдении фитосанитарных требований.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В ведомстве отметили, что из Эквадора в Россию привозили бананы вместе с мухами-горбатками. Специалисты обнаруживали их далеко не раз, что вызывает у них обеспокоенность.

Они подчеркивают, что вредители опасны не только для бананов, но и для здоровья россиян. Россельхознадзор планирует ограничить ввоз плодов на территорию страны, пока нарушения не будут устранены.

«Многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург.