Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург

Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург
Ввоз шрота. Фото:ursn.spb.ru

В Невельском районе Псковской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили транспортное средство с 20 тоннами шрота. Машина ехала в Ленинградскую область.

Сотрудники ведомства отметили, что нарушения присутствовали в ветеринарных сопроводительных документах. Отсутствовала информация о маркировке товара, а дата изготовления корма не соответствовала дате в удостоверении качества.

Данный корм был произведен в Смоленской области, его везли в кооператив «Кобралосвкий» в Ленобласть.

Был оформлен акт возврата шрота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Карпинского в Петербурге похитили женщину. По словам потерпевшей, мужчина затащил её в автомобиль и увез в отель.

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Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург
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