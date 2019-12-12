Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург

В Невельском районе Псковской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили транспортное средство с 20 тоннами шрота. Машина ехала в Ленинградскую область.

Сотрудники ведомства отметили, что нарушения присутствовали в ветеринарных сопроводительных документах. Отсутствовала информация о маркировке товара, а дата изготовления корма не соответствовала дате в удостоверении качества.

Данный корм был произведен в Смоленской области, его везли в кооператив «Кобралосвкий» в Ленобласть.

Был оформлен акт возврата шрота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Карпинского в Петербурге похитили женщину. По словам потерпевшей, мужчина затащил её в автомобиль и увез в отель.