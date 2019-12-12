Россельхознадзор запретил проезд грузовику с 20 тоннами корма в Петербург

В Невельском районе Псковской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили транспортное средство с 20 тоннами шрота. Машина ехала в Ленинградскую область.
Сотрудники ведомства отметили, что нарушения присутствовали в ветеринарных сопроводительных документах. Отсутствовала информация о маркировке товара, а дата изготовления корма не соответствовала дате в удостоверении качества.
Данный корм был произведен в Смоленской области, его везли в кооператив «Кобралосвкий» в Ленобласть.
Был оформлен акт возврата шрота.
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