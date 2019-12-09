На Карпинского женщину похитили и заперли в отеле без связи

Петербурженка обратилась в отдел полиции, заявив о своем похищении мужчиной. По ее словам, злоумышленник заволок ее в автомобиль, а после отвез в отел, где удерживал против воли. Все действия сопровождались угрозами.

Все произошло в воскресенье, 8 декабря. Заявительница рассказала, что мужчина начал кидать камни в окно квартиры женщины, чтобы она вышла. Затем схватил ее, посадил в автомобиль и отобрал телефон. Она также рассказала, что злоумышленник угрожал забить ее до смерти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина просила водителя вызвать полицию, однако ее слова игнорировали. В отеле, расположенном в центре города, пострадавшая находилась несколько часов. Через некоторое время ей удалось сбежать из номера, она вызвала такси в находящемся поблизости кафе.

В результате женщина была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы, нижней губы и ссадины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржцы нашли на футбольном поле труп. Рядом с мужчиной находилась бутылка.