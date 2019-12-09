Петербуржцы нашли на футбольном поле сидевший на скамейке труп с бутылкой

Петербуржцы нашли на футбольном поле сидевший на скамейке труп с бутылкой
Тело нашли на скамейке футбольного поля. Фото: pixabay

В Калининском районе Северной столицы местные жители обнаружили труп. Мужчина находился в сидячей позе на скамейке футбольного поля.

Мертвого 70-летнего мужчину нашли на Гражданском проспекте в воскресенье, 8 декабря, около 19:57. Рядом с ним стояла бутылка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на теле не обнаружили видимых телесных повреждений. Причина смерти пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мигранта, который вонзил нож в грудь знакомого. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

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