Петербуржцы нашли на футбольном поле сидевший на скамейке труп с бутылкой

В Калининском районе Северной столицы местные жители обнаружили труп. Мужчина находился в сидячей позе на скамейке футбольного поля.

Мертвого 70-летнего мужчину нашли на Гражданском проспекте в воскресенье, 8 декабря, около 19:57. Рядом с ним стояла бутылка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на теле не обнаружили видимых телесных повреждений. Причина смерти пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мигранта, который вонзил нож в грудь знакомого. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое.