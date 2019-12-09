Мигрант вонзил в нож приятеля после застолья в Приморском районе

Мигрант вонзил в нож приятеля после застолья в Приморском районе
Мужчина нанес ножевое ранение приятелю в грудь. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга распитие спиртного закончилось для приятелей поножовщиной. Один попал в больницу, второго разыскивают.

Заявление в отдел полиции поступило в понедельник, 9 декабря. По словам работника ЧОП, в штаб стройки одного из жилых комплексов города обратился рабочий, которому его знакомый нанес ножевое ранение.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что после совместного распития спиртного ножевое ранение в грудь 38-летнему мужчине нанес его 38-летний знакомый. Оба мужчины являются гражданами среднеазиатской республики.

Пострадавший был госпитализирован, врачи оценили его состояние как тяжелое. По факту произошедшего ведется проверка. Полицейские начали розыск нападавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мигранта, который изнасиловал подростка. Школьница попала в больницу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ножевое ранение
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Мигрант вонзил в нож приятеля после застолья в Приморском районе
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