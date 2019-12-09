В Колпино полицейские разыскивают мигранта, который напоил и изнасиловал школьницу

В Колписнском районе Северной столицы стражи порядка разыскивают мигранта, напоившего и изнасиловавшего подростка. Школьница попала в больницу.

Все произошло в среду, 4 декабря, в поселке Металлострой в вечернее время. В отдел полиции поступило заявление об обращении школьницы в больницу. По словам девушки, после совместного распития алкоголя ее изнасиловал знакомый. Она пришла к нему в гости.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в медучреждение школьница попала только 6 декабря. Девушку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Теперь правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника — гражданина Таджикистана, который приехал в Россию на заработки. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Заневском проспекте. Столкнувшиеся грузовик и легковушка остановили движение.