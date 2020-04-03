На станции «Технологический институт» установят мемориальную доску в память о жертвах теракта

На станции &#171;Технологический институт&#187; установят мемориальную доску в память о жертвах теракта
Обстановка возле станции метро "Технологический институт" сразу после взрыва в 2017 году. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 3 апреля, в Петербурге появился мемориал в память о жертвах теракта в метро, произошедшем 3 апреля 2017 года.

Мемориальную доску на станции «Технологический институт» установили ранним утром, еще до начала работы городской подземки. Первые пассажиры, спустившиеся в метро, уже смогут увидеть памятник и возложить цветы, передает «РИА Новости».

При этом все массовые мероприятия, посвященные годовщине этого страшного события, отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса COVID-19.

Взрыв в вагоне метро в 2017 году произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 16 человек.

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