Требующие биткоины анонимы «заминировали» больницы и роддома Петербурга

Неизвестные продолжают засыпать Петербург ложными сообщениями о «минировании». Письма с угрозами взрыва получили родильные дома и больницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на электронные адреса медицинских учреждений 2 апреля пришло 17 сообщений.

В список «минеров» попали 18 объектов: семь роддомов и 11 больниц в Невском, Фрунзенском, Центральном, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Петродворцовом, Калининском, Московском, Курортном, Адмиралтейском районах Петербурга, а также во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области.

Здания были осмотрены на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного не обнаружено. Все сообщения оказались ложными.

Анонимы грозятся слать письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов, которые им якобы задолжал предприниматель Константин Малофеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 апреля в список «минеров» попали девять медицинских учреждений Петербурга.