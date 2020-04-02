В День смеха «минеры» угрожали взорвать девять петербургских медучреждений

В День смеха &#171;минеры&#187; угрожали взорвать девять петербургских медучреждений
В мероприятиях приняли участие 34 сотрудника ОВД. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Несмотря на меры карантина, принятые в Северной столице, «минеры» продолжают угрожать медицинским учреждениям взрывами.

Так, 1 апреля, неизвестные подложили «бомбы» в девять медучреждений города. С 14:54 по 16:06 на адреса электронных почт были направлены сообщения о «минировании».

Как стало известно gazeta.spb.ru, за день было осмотрено две больницы и семь роддомов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В мероприятиях приняли участие 34 сотрудника правоохранительных органов, эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе на пешеходном переходе сбили человека. К пострадавшему на помощь пришли свидетели дорожного инцидента.

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