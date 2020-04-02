«Жалко обоих»: в Колпино на «зебре» сбили пешехода

Утром в Колпино водитель за рулем легкового автомобиля сбил пешехода. Горожанин переходил дорогу в зоне пешеходного перехода.

Все произошло сегодня, 2 апреля, на перекрестке Заводского проспекта и улицы Машиностроителей. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте».

«Человек шел по правилам дорожного движения! Жалко обоих», — написал подписчик.

На фотографиях видно, что прохожие пытаются помочь пострадавшему, который лежит на проезжей части. О его состоянии информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в съемной квартире на Комендантском нашли два трупа. Рядом с телами обнаружили белый порошок.