В съемной квартире на Комендантском нашли два трупа и странный порошок

В съемной квартире на Комендантском нашли два трупа и странный порошок
Полицейские изъяли с места происшествия три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга обнаружили трупы молодых людей. На месте происшествия также нашли пакетик с подозрительным белым порошком.

В среду, 1 апреля, в отдел полиции обратился житель дома 42/3 по Комендантскому проспекту. Он заявил о двух телах в съемной квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские установили, что погибшие — 18-летняя девушка и 22-летний парень, они жили в этой квартире. Признаков насилия на них не было.

С места происшествия были изъяты три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги.

Материалы передали в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб полицейские трупы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
УАЗ назвал цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
После фейкового ДТП водителей судят за мошенничество со страховкой Maserati
Стоимость нефти Brent выросла до 26 долларов за баррель
Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса на наличные и валюту
В съемной квартире на Комендантском нашли два трупа и странный порошок
На Моховой появился стрит-арт с героями из «Крутого пике»
Пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 649 человек