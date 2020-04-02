В съемной квартире на Комендантском нашли два трупа и странный порошок

Полицейские изъяли с места происшествия три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги. Фото: Pixabay

Полицейские изъяли с места происшествия три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга обнаружили трупы молодых людей. На месте происшествия также нашли пакетик с подозрительным белым порошком.

В среду, 1 апреля, в отдел полиции обратился житель дома 42/3 по Комендантскому проспекту. Он заявил о двух телах в съемной квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские установили, что погибшие — 18-летняя девушка и 22-летний парень, они жили в этой квартире. Признаков насилия на них не было.

С места происшествия были изъяты три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги.

Материалы передали в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч.